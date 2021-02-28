В российских банках рассказали о будущем ставок по вкладам

Большинство российских банков в ближайшее время не собирается повышать ставки по вкладам, некоторые планируют предложить гражданам весенние акции, сообщило 28 февраля «РИА Новости» со ссылкой на кредитные организации.

По информации агентства, Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк в феврале повысили ставки по вкладам. В банке «Открытие» заявили, что тоже предложили клиентам вклад с повышенной ставкой.

Сезонные предложения запустили Новикомбанк и «Уралсиб». Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).

Банк «Дом.РФ» также собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов. По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, на текущий момент рассматривается сценарий с повышением ставок на 0,2–0,5 п.п., что отражает рыночную ситуацию.

Не исключили повышения ставок и в МИнБанке.

Ряд других организаций, в числе которых РНКБ, «Русский стандарт», «Зенит», «Ак Барс», СМП-банк и «Уралсиб», не планирует повышать ставки по вкладам в ближайшее время.

В ВТБ сообщили, что сохранение ключевой ставки ЦБ остается «триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке».

В банке «Хоум Кредит» пояснили, что помимо ставки рефинансирования ориентируются на рынок и экономическую ситуацию в целом. По его прогнозам, ставки по вкладам в течение года будут плавно расти, что связано прежде всего с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов, отметил аналитик банка Станислав Дужинский.

Сбербанк указал, что не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

Ранее ЦБ РФ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом 19 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году. При этом понижение ставки, по словам главы регулятора, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы.