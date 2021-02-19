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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году
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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году

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Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, заявила в пятницу, 19 февраля, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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«Всё зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — сказала она, отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.

При этом снижение ставки, по словам главы регулятора, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы.

«Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика, — рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», — объяснила Набиуллина.

12 февраля глава ЦБ заявила, что российская экономика может достичь того уровня, который был до пандемии коронавируса, уже к концу 2021 года.

В тот же день также сообщалось, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Кроме того, в ЦБ рассказали, что в феврале и марте этого года годовая инфляция достигнет максимума и будет снижаться в дальнейшем. По прогнозам регулятора, средняя цена нефти Urals за год возрастет с $45 за баррель до $50. Такие же показатели цены будут в 2022 и 2023 годах.

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