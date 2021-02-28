Депутат Госдумы от Крыма оценил «сказочные выдумки» Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко, когда говорил о Крыме, превзошел по уровню «сказочных измышлений и выдумок» братьев Гримм. Об этом сообщил в воскресенье, 28 февраля, депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Для украинских политиков надо вводить новый литературный жанр. «Сказочники» им уже не подходит. Сказочные фантасты. По уровню сказочных измышлений и выдумок что Порошенко, что (действующий президент Украины Владимир) Зеленский уже явно превзошли братьев Гримм. Уже до смешного доходит. В подобную бредовую ложь не поверят даже соратники этих сумасшедших сказочников», — сказал он «РИА Новости».

Шеремет отметил, что жители Украины, посещавшие Крым, остались в восторге от изменений в лучшую сторону на полуострове и слова Порошенко о том, что в Крыму «всё плохо», противоречат действиям украинских властей, которые усложняют проезд на территорию полуострова для украинцев.

«Ответ очевиден. Откройте соцсети и посмотрите, как восхищенно отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит из Украины в поисках лучшей жизни в России, так как видят здесь уверенность в завтрашнем дне и перспективы. Относительно же Порошенко, то крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал», — объяснил депутат.

Накануне, 27 февраля, экс-президент Украины заявил, что сочувствует проблемам с водой и электроэнергией, с которыми столкнулись жители Крыма. По его словам, крымчан «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и манны небесной российские власти не обеспечили», пишет «Газета.ру».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рекомендовал Порошенко оставить его сочувствия при себе. Он отметил, что слова экс-президента Украины — «наглая ложь».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.