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Для выпускников колледжей введут цифровой паспорт компетенций

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Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Об этом 28 февраля сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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«В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки — демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые «пришли» из реальной жизни, от работодателей. <...> Выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Благодаря цифровому паспорту, подтверждающему уровень мастерства молодого специалиста, его портфолио попадет в базу данных и станет доступным для ведущих предприятий.

По словам Глушко, практический экзамен по стандартам WorldSkills станет обязательным для всех учреждений среднего профессионального образования (СПО). Исключениями могут быть медицинские специальности и специальности в сфере культуры и подготовки экипажей судов и авиационного персонала, отметил замминистра.

«Информационная система позволяет нам увидеть <...> лучших сварщиков в разрезе страны, которые выпустились и в этот год, и в предыдущие годы. Мы видим колледжи и техникумы, которые стабильно выпускают на рынок труда высококлассных специалистов», — подчеркнул Глушко.

В данное время ведется работа по закреплению правового статуса цифрового паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО, добавили в Минпросвещения.

Ранее, в ноябре прошлого года, «Известия» писали о внедрении цифрового диплома, который даст выпускнику российского вуза возможность улучшить свою квалификацию по тому или иному предмету и внести правки в диплом, который будет иметь электронный вид.

Цифровой диплом стал частью программы «Современная образовательная цифровая среда» как части национального проекта «Образование». По словам спецпредставителя президента по цифровому развитию Дмитрия Пескова, в электронном дипломе «оценки» человека по специальности будут обновляться.

24 февраля стало известно, что и выпускники школ смогут получать электронную версию аттестата, в случае если не смогут получить бумажный документ лично.

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