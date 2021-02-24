Российские выпускники смогут запросить электронную копию аттестата в школе

Российские выпускники школ смогут запрашивать электронную копию аттестата в образовательном учреждении. Соответствующий проект приказа Минпросвещения опубликован в среду, 24 февраля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказом закрепляется обязанность образовательных организаций предоставлять скан-копии аттестатов по запросам выпускников», — говорится в сообщении.

Возможность получения электронной копии аттестата связана с санитарно-ограничительными мерами на фоне борьбы с пандемией COVID-19. В случае если выпускник не сможет получить документ об окончании школы лично, он может запросить его электронную копию, следует из пояснительной записки.

В соответствии с приказом школа отправит отсканированную копию аттестата выпускнику на его электронную почту в течение трех дней после обращения. При этом оригинал документа будет храниться в личном деле выпускника, пока тот его не заберет.

Ранее, 15 февраля, президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по применению цифровых копий документов до 1 декабря 2021 года. Из указа следует, что эксперимент поможет определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов.