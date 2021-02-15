Путин поручил провести эксперимент по применению цифровых копий документов

До 1 декабря 2021 года в России необходимо провести эксперимент по использованию электронных копий документов, в том числе в мобильных приложениях. Соответствующее распоряжение поступило от президента РФ Владимира Путина в понедельник, 15 февраля.

«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Как уточняется, необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов.

В конце января Минтруд России предложил предоставить гражданам возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России (ПФР) в электронной форме — в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры (МФЦ), а также в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Соответствующий проект постановления направлен ведомством на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы.