Генсек Совета Европы отметила роль России в работе по защите прав человека

Совет Европы (СЕ) считает жизненно важным сотрудничество с Россией в сфере обеспечения прав человека и демократии. Это следует из письма, которое генсек организации Мария Пейчинович-Бурич направила главе МИД России Сергею Лаврову в связи с 25-летием с момента вступления Российской Федерации в СЕ.

«За это время Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов, в том числе Европейскую конвенцию по правам человека и Европейскую социальную хартию, которые сегодня являются основой прав человека на континенте. <...> В общеевропейской семье, состоящей из 47 стран, Российская Федерация играет жизненно важную роль в совместной работе в интересах прав человека, демократии и верховенства закона в рамках общего правового поля», — приводит ТАСС текст письма.

Пейчинович-Бурич также отметила положительные изменения в области исполнения судебных решений в России, в частности улучшение условий содержания в тюрьмах, защиты прав собственности и новые правовые гарантии для военнослужащих. Генсек СЕ констатировала, что граждане РФ, как и другие европейские граждане, могут подать апелляцию в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

«Присоединение четверть века назад Российской Федерации к организации было знаменательным событием в этой работе», — подчеркнула Пейчинович-Бурич.

Ранее в воскресенье Лавров в послании генсеку СЕ заявил, что будущее организации зависит от его способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что работа СЕ особенно актуальна в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

В этот же день постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.