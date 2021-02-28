Метеоролог призвал Россию наращивать орбитальную группировку спутников

Россия должна наращивать орбитальную группировку метеоспутников для того, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды. Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявил директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета» Василий Асмус.

По его словам, на данный момент в России нет всепогодной метеорологической информации, которая не зависит от времени суток или наличия облачности.

«Кроме того, <...> мы планируем запуск в этом году первых двух спутников группировки из пяти спутников, которые будут следить за космической погодой, за состоянием ионосферы», — сказал он в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube.

Ученый также отметил, что Россия нуждается в спутниках мониторинга ЧС — пожаров и наводнений.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» была запущена с космодрома Байконур ранее в воскресенье.

«Арктика-М» была создана на базе платформы «Навигатор». Платформа, на которую установлен комплекс аппаратуры, позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.

В состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» должны входить два спутника, которые по очереди сменяют друг друга, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг Земли и связь. Также с помощью спутников можно получать обзорное изображения Земли.

Запуск второй «Арктики-М» запланирован на 2023 год, а отправка еще трех спутников — в 2024–2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается доставить пять спутников «Арктика-МП».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.