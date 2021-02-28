Ракета «Союз» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-Н» была запущена с космодрома Байконур 28 февраля. Трансляция события велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что космический аппарат будет выведен разгонным блоком на целевую орбиту через два часа.

«Новый аппарат обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги», — сообщили в «Роскосмосе».

«Арктика-М» была создана на базе платформы «Навигатор». Платформа, на которую установлен комплекс аппаратуры, позволит спутнику нормально функционировать на всех этапах полета в течение семи лет.

В состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» должны входить два спутника, которые по очереди сменяют друг друга, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг Земли и связь, также с помощью спутников можно получать обзорное изображения Земли.

Запуск второй «Арктики-М» запланирован на 2023 год, а отправка еще трех спутников — в 2024–2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается доставить пять спутников «Арктика-МП».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.