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РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики

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Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется запустить ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур в воскресенье, 28 февраля.

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Отмечается, что пуск ракеты со спутником назначен на 28 февраля в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура, сообщается на сайте «Роскосмоса». Это будет уже третий российский космический пуск в 2020 году. Всего в текущем году планируется 29 космических стартов.

Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй «Арктики-М» намечается в 2023 году, еще трех спутников — в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников «Арктика-МП».

По набору оборудования «Арктика-М» будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л». Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с «Электро-Л».

После выведения на орбиту двух аппаратов «Арктика-М» Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

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