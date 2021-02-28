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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 февраля

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Оттепельная погода с сильной гололедицей ожидается в столичном регионе в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Днем термометры в Москве покажут от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на понедельник может похолодать до минус семи.

Ветер западный и северо-западный будет дуть 8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться в пределах минус четырех — плюс одного градусов. В ночь 1 марта местами похолодает до минус 15 градусов.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.

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