Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 февраля

Оттепельная погода с сильной гололедицей ожидается в столичном регионе в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем термометры в Москве покажут от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на понедельник может похолодать до минус семи.

Ветер западный и северо-западный будет дуть 8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться в пределах минус четырех — плюс одного градусов. В ночь 1 марта местами похолодает до минус 15 градусов.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.