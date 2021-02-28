В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В английском городе Эксетер (графство Девон в Юго-Западной Англии) специалисты при помощи управляемого взрыва обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается на странице полицейского управления Девона и Корнуолла в Twitter.

«Управляемый взрыв бомбы, предположительно времен Второй мировой войны, обнаруженной вчера (в пятницу — ред.) в районе Эксетерского университета, произошел в субботу в 18:10 (21:10 мск)», — говорится в сообщении полиции.

Чтобы «уменьшить воздействие детонации» инженеры вооруженных сил Британии привезли около 400 тонн песка, для взрыва бомбы возвели специальные стены и вырыли траншеи. Однако, несмотря на принятые меры, эффект взрыва оказался значительным: различные обломки разбросало на расстояние не менее 250 м. Также образовалась воронка «размером с двухэтажный автобус», пояснили в полиции.

По заявлению правоохранителей, местным жителям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. домохозяйств попали в зону эвакуации в Эксетере. Правоохранители эвакуировали несколько тысяч человек, в основном студентов.

13 октября 2020 года в Польше в ходе разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. Бомба Tallboy считалась самым большим неразорвавшимся снарядом времен войны.