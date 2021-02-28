Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики
Мир
Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте
Общество
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Мир
В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Мир
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
Мир
Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки
Спорт
На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка
Мир
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»
Наука
«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В английском городе Эксетер (графство Девон в Юго-Западной Англии) специалисты при помощи управляемого взрыва обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается на странице полицейского управления Девона и Корнуолла в Twitter.

Скрытые ловушки: что делать с найденными снарядами
Даже пролежав в земле почти 80 лет, проржавевший боеприпас в любой момент может сдетонировать

«Управляемый взрыв бомбы, предположительно времен Второй мировой войны, обнаруженной вчера (в пятницу — ред.) в районе Эксетерского университета, произошел в субботу в 18:10 (21:10 мск)», — говорится в сообщении полиции.

Чтобы «уменьшить воздействие детонации» инженеры вооруженных сил Британии привезли около 400 тонн песка, для взрыва бомбы возвели специальные стены и вырыли траншеи. Однако, несмотря на принятые меры, эффект взрыва оказался значительным: различные обломки разбросало на расстояние не менее 250 м. Также образовалась воронка «размером с двухэтажный автобус», пояснили в полиции.

По заявлению правоохранителей, местным жителям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. домохозяйств попали в зону эвакуации в Эксетере. Правоохранители эвакуировали несколько тысяч человек, в основном студентов.

13 октября 2020 года в Польше в ходе разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны. Бомба Tallboy считалась самым большим неразорвавшимся снарядом времен войны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021