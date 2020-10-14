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Пятитонная бомба взорвалась в Польше во время разминирования

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В Польше в ходе разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны, сообщает «Би-би-си» 13 октября.

Бомба Tallboy считалась самым большим неразорвавшимся снарядом времен войны. В 1945 году британская авиация сбросила ее на немецкие суда на канале Балтийского моря. Длина бомбы составляла 6 м, вес — 5,4 т, снаряд находился на глубине 12 м.

Изначально специалисты собирались прибегнуть к процессу дефлаграции — сжиганию заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации. Шансы на успех оценивались 50 на 50. В ходе операции бомба сдетонировала.

Как сообщил пресс-секретарь 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши Гжегож Левандовски, все водолазы находились вне зоны взрыва и не пострадали. Перед обезвреживанием снаряда в портовом городе Свиноуйсьце были эвакуированы 750 человек.

7 октября было опубликовано видео уничтожения 500-килограммовой бомбы в Чечне. Специалисты вывезли боеприпас на специальной технике и взорвали на полигоне в Шелковском районе.

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