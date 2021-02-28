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Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море

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Болгария отказалась от участия в маневрах НАТО «Посейдон 21», которые начались в субботу в Черном море, так как на двух кораблях ВМС республики выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире «Радио Румынии» сообщил начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит в субботу, 27 февраля.

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Как пишет ТАСС, сведения подтвердил вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов. Он отметил, что о существующих сложностях румынских коллег предупредили еще неделю назад. Также министр уточнил, что всего в экипажах болгарских кораблей коронавирусом заразились пять человек.

27 февраля сообщалось, что международные учения НАТО «Посейдон 21» начались в Черном море.

Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта на берегу Черного моря под командованием военно-морских сил Румынии. В них принимают участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса: Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

Во время тренировок, которые пройдут на море, суше и в воздухе, будут задействованы 13 военных кораблей, девять самолетов, а также грузовик с пиротехникой и подводный робот.

Открытие учений прошло в порту Констанца 27 февраля в 11:00.

Ранее, 25 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за кораблями военно-морских сил Испании и Греции, которые вошли в акваторию Черного моря.

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