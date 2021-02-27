Вяльбе отреагировала на победу Большунова на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе высказалась об успехе Александра Большунова, который 27 февраля впервые в карьере стал чемпионом мира.

Тренер отметила, что Большунов заслужил награду в скиатлоне своим упорным трудом.

«Прекрасный сегодня день. Александр давно заслуживал этой медали. Он большой трудяга. Сегодня в жесткой борьбе с нашими главными конкурентами он доказал, что он лучший в мире. Мы гордимся им», — сказала Вяльбе телеканалу РЕН ТВ.

Ранее в этот же день сообщалось, что Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком городе Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире.

Большунов лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

В этом турнире второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Холунн соответственно.

В начале февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.