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На Украине назвали сроки возможного возвращения Донбасса

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Киев сможет вернуть контроль над территорией Донбасса в ближайшие десять лет. Об этом 27 февраля заявил член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш.

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«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», — заявил журналист в эфире телеканала «Украина 24».

Гармаш также отметил, что усилия Киева по возвращению контроля над Донбассом находят отклик у западных стран.

24 февраля правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Согласно новому плану, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе.

Стратегия, в частности, включает пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных на данный момент районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, одной из ее задач является модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу.

В тот же день политолог Иван Мезюхо, комментируя план Украины восстановить контроль над юго-востоком страны, отметил, что основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение Минских соглашений.

Эксперт подчеркнул, что уже на текущий момент возможно мирное урегулирование конфликта. По его словам, для этого требуется, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о прекращении огня. Мезюхо считает, что в другом случае вернуть Донбасс не получится.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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