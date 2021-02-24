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Политолог оценил план Украины восстановить контроль над Донбассом

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Основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение Минских соглашений. Об этом 24 февраля заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя план Украины восстановить контроль над юго-востоком страны.

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«Чтобы Киев восстановил контроль над Донбассом, украинской стороне прежде всего необходимо идти по пути выполнения Минских соглашений. Киев отказывается идти по этому пути и не хочет выполнять условия Минских договоренностей. Рассматривать вопрос возвращения контроля над Донбассом силой офис президента Украины не может в принципе», — отметил Мезюхо в разговоре с RT.

Эксперт подчеркнул, что уже на текущий момент возможно мирное урегулирование конфликта. По его словам, для этого требуется, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о прекращении огня. Мезюхо считает, что в другом случае вернуть Донбасс не получится.

«Я думаю, что жители Донбасса негативно воспримут эти прогнозы украинской стороны о якобы возвращении Донецка и Луганска в 2025 году, потому что подобного рода заявления вызывают опасения по поводу масштабного возобновления военных действий на территории Донбасса», — добавил политолог.

Ранее в этот же день правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Согласно новому плану, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе. Стратегия, в частности, включает пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных на данный момент районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, одной из ее задач является модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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