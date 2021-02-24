Власти Украины собрались взять под контроль границу с Россией в Донбассе

Правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Решение принято на заседании рады 24 февраля, его трансляция велась в YouTube. Согласно новому плану, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе.

Стратегия, в частности, включает пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, одной из ее задач является модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу.

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью прошедших 23 февраля дебатов в Генассамблее ООН тотальное давление на Россию. По его словам, Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и в Донбассе.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о риске Киева потерять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если он не начнет исполнять Минские соглашения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.