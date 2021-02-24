Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Наука
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»
Спорт
В ГД назвали нонсенсом недопуск российских легкоатлетов на чемпионат Европы
Политика
В постпредстве РФ при ООН обеспокоились высказываниями Байдена о России
Политика
В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом
Экономика
Минфин перевел часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену
Мир
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ
Общество
В Каспийске организован подвоз питьевой воды из-за массового отравления
Мир
В Польше ужесточат ограничения в связи с пандемией COVID-19
Сюжет:

Власти Украины собрались взять под контроль границу с Россией в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины скорректировало стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Решение принято на заседании рады 24 февраля, его трансляция велась в YouTube. Согласно новому плану, Киев планирует взять под контроль границу с РФ в Донбассе.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

Стратегия, в частности, включает пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольных сейчас районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, одной из ее задач является модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу.

Ранее в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью прошедших 23 февраля дебатов в Генассамблее ООН тотальное давление на Россию. По его словам, Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и в Донбассе.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о риске Киева потерять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если он не начнет исполнять Минские соглашения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021