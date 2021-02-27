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В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
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В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян

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Проблема с высчитыванием данных о заработной плате россиян состоит в том, что учитывается только статистическая информация. Об этом 27 февраля заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

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Ветлужских считает, что правильнее будут считать медианную зарплату — она на треть меньше арифметической. Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работников на две группы: те, кто получает больше указанной суммы, и меньше.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — рассказал депутат URA.RU.

С мнением депутата согласился политолог Дмитрий Журавлев. Он считает, что нужно создать четкий механизм проверки уровня зарплат. Журавлев отмечает, что отслеживать надо уровень зарплаты работников на разных уровнях, а не в среднем.

«Проверка зарплат нужна со стороны центральной власти, но госаппарат не обладает абсолютной возможностью всё контролировать», — отметил политолог.

Президент России Владимир Путин 10 февраля поручил правительству и региональным властям внимательно и быстро изучить вопрос зарплат бюджетников, чтобы устранить имеющиеся проблемы. Глава государства назвал необходимым изучить положение дел по зарплатам конкретных специалистов, чтобы в будущем выплаты были прозрачными, понятными и эффективными.

Также Путин упомянул, что некоторые службы специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно, и таким образом «играют в статистику».

8 февраля Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

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