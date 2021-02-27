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ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет

ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет

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Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, которые способны «достать до Сибири». Об этом сообщило издание Janes.

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Согласно контракту, заключенному с компанией Lockheed Martin, ракеты выпустят с производства к середине 2025 года, пишет издание 24 февраля.

Стоимость контракта $428,4 млн, пишет «Газета.ру».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возросли риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии.

В январе текущего года посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, если администрация американского президента Джо Байдена заинтересована в поиске решений, приемлемых для сторон. По словам дипломата, Москва полностью осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала ДРСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами Америки в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения опровергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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