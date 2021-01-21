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Антонов отметил готовность России к диалогу с США по РСМД

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Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, если администрация американского президента Джо Байдена заинтересована в поиске решений, приемлемых для сторон. Об этом заявил 21 января посол РФ в США Анатолий Антонов.

Закон не писан: как США испытали баллистическую ракету средней дальности
Раньше боеприпасы этого класса попадали под договор о запрещении РСМД

«Наши инициативы по-прежнему на столе», — отметил он в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, Москва полностью осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), произошедшего по вине Вашингтона.

Как напомнил Антонов, Россия почти год соблюдает в одностороннем порядке взятое на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира.

«До тех пор, пока РСМД американского производства не появятся на территории других стран. Мы предложили Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО пойти на аналогичный шаг», — сказал Антонов, отметив, что Вашингтон отверг инициативу Москвы о введении встречных мораториев.

«Со своей стороны делаем всё возможное для того, чтобы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Так, в октябре президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по стабилизации ситуации в «мире без ДРСМД», — напомнил посол.

В октябре Путин предложил продлить важный для мировой стабильности договор о сокращении наступательных вооружений как минимум на год без дополнительных условий. США тогда отказались от этого предложения.

В ноябре российский лидер отметил, что риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии возросли после выхода Вашингтона из ДРСМД. Документ был подписан СССР и США в 1987 году, он запрещал обеим странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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