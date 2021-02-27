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Минздрав оценил состояние пострадавшей после взрыва кафе в Нижнем Новгороде

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Травмы девушки, извлеченной из-под завалов после взрыва в кафе в Нижнем Новгороде, не угрожают ее жизни, сообщили 27 февраля в правительстве Нижегородской области.

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«Пациентка остается в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), однако, как подтвердили исследования, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, ожоги в основном поверхностные», — говорится в сообщении.

ЧП в кафе на Мещерском бульваре Канавинского района произошло накануне. По предварительной информации, утечка газа из газораспределительной системы стала причиной взрыва в суши-баре, пристроенном к жилому дому.

После пожара, который разгорелся после взрыва, пристройка обрушилась.

Спасатели извлекли из-под завалов 24-летнюю девушку с 35% ожогов тела, ушибами и резаными ранами головы. Оказалось, что это сотрудница суши-бара.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что в результате инцидента пострадали пять человек.

«Один мужчина доставлен в травмпункт, одна женщина госпитализирована и другая женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ. Еще два человека обратились за помощью самостоятельно — им оказана помощь на месте», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, с места происшествия вывезено 100 куб. м строительных конструкций. В гостинице размещены 49 жильцов многоэтажного дома, в пристрое к которому произошел инцидент.

В результате происшествия нарушено остекление первого и второго этажей дома, были повреждены оконные проемы. Конструкции дома не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело.

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