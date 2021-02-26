В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном доме

Взрыв бытового газа произошел утром в пятницу на цокольном этаже в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Уточняется, что ЧП произошло на бульваре Мещерском Канавинского района города. Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы 09:13 мск. На место происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Другая информация, в том числе о пострадавших, уточняется.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первое видео с места взрыва. На кадрах видно, что здание повреждено, валит густой дым. На месте происшествия находятся машины скорой помощи и пожарных.

Пользователи соцсетей отмечают, что взрыв произошел в помещении суши-бара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

12 февраля в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе произошел взрыв. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявляли, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал.