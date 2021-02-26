Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Полиция обнаружила более 20 кг взрывчатки и оружие на одной из дач под Брянском
Мир
Эксперт рассказал о планах ВСУ использовать дроны-камикадзе в Донбассе
Мир
Минздрав Вьетнама одобрил применение российской вакцины «Спутник V»
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 февраля
Спорт
«Айлендерс» разгромили «Бостон» в матче НХЛ
Общество
Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
Общество
В «Аэрофлоте» предложили новый тип билетов
Мир
В Госдуме призвали мировое сообщество осудить авиаудар США по Сирии
Общество
В ЕАО с 1 марта снимут ограничения на работу кафе и ресторанов

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном доме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв бытового газа произошел утром в пятницу на цокольном этаже в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Уточняется, что ЧП произошло на бульваре Мещерском Канавинского района города. Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы 09:13 мск. На место происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Другая информация, в том числе о пострадавших, уточняется.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первое видео с места взрыва. На кадрах видно, что здание повреждено, валит густой дым. На месте происшествия находятся машины скорой помощи и пожарных.

Пользователи соцсетей отмечают, что взрыв произошел в помещении суши-бара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

12 февраля в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе произошел взрыв. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявляли, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021