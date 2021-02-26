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Следственный комитет возбудил дело после ЧП в Нижнем Новгороде

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Следователи возбудили уголовное дело после хлопка с возгоранием в пристройке к 12-этажному зданию в Нижнем Новгороде, в ходе которого пострадала одна девушка. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, двухэтажная пристройка в результате ЧП разрушена. Установлена одна пострадавшая девушка, ей оказывают помощь медики.

Сейчас на месте случившегося работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. По окончании их работы следователи приступят к осмотру места происшествия.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы.

По информации регионального МЧС, по предварительным данным под завалами находятся два человека: женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели, они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина — ее поиски ведутся.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей. Работа оперативных служб продолжается. Причина произошедшего устанавливается. В ближайшее время проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о взрыве на Мещерском бульваре Канавинского района города поступило в экстренные службы 09:13 мск. Как стало известно, ЧП произошло в пристройке к многоэтажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. Затем возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась.

Ударной волной, как сообщали очевидцы, задело припаркованные автомобили, частично выбиты оконные стекла дома. Поступила информация об одном пострадавшем.

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