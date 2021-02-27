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Эксперты дали рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством

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Во время разговора с предполагаемым телефонным мошенником необходимо задавать уточняющие вопросы, чтобы застать собеседника врасплох, посоветовал в беседе с RT гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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Эксперт подчеркнул, что важно ставить под сомнение любую информацию, которая кажется неправдоподобной. По его словам, это поможет понять, что ваш собеседник не обладает полной информацией.

«Лучше сразу так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — добавил Щельцин.

Специалист области информационной безопасности Александр Власов пояснил, что по возможности при любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку.

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами», — рекомендовад эксперт.

Власов также отметил, что сейчас популярны виды мошенничества, когда вам предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или, например, путевку в санаторий.

По словам эксперта, также стоит обратить внимание на то, что именно вы говорите мошенникам. Он подчеркнул, что не стоит использовать слова «да» или «нет» в подобном разговоре.

В середине февраля Центробанк РФ назвал причину частой смены мошеннических схем злоумышленниками. По данным регулятора, россияне стали более финансово грамотными и мошенникам тяжелее найти доверчивых людей для обмана.

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