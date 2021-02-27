Эксперты дали рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством

Во время разговора с предполагаемым телефонным мошенником необходимо задавать уточняющие вопросы, чтобы застать собеседника врасплох, посоветовал в беседе с RT гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт подчеркнул, что важно ставить под сомнение любую информацию, которая кажется неправдоподобной. По его словам, это поможет понять, что ваш собеседник не обладает полной информацией.

«Лучше сразу так прямо и сказать: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки», — добавил Щельцин.

Специалист области информационной безопасности Александр Власов пояснил, что по возможности при любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку.

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами», — рекомендовад эксперт.

Власов также отметил, что сейчас популярны виды мошенничества, когда вам предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или, например, путевку в санаторий.

По словам эксперта, также стоит обратить внимание на то, что именно вы говорите мошенникам. Он подчеркнул, что не стоит использовать слова «да» или «нет» в подобном разговоре.

В середине февраля Центробанк РФ назвал причину частой смены мошеннических схем злоумышленниками. По данным регулятора, россияне стали более финансово грамотными и мошенникам тяжелее найти доверчивых людей для обмана.