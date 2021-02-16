ЦБ назвал причину частой смены схем мошенников в России

Мошенники часто меняют схемы обмана, так как россияне стали более финансово грамотными. Об этом сообщил 16 февраля первый замглавы департамента информационной безопасности Центрального банка РФ Артем Сычев.

Он отметил, что для обмана раньше мошенникам достаточно было найти доверчивых людей. Однако на данный момент ЦБ РФ, кредитные организации и правоохранительные органы приняли меры, которые мешают «ковровому бомбометанию» злоумышленников. Следовательно, по словам представителя Центробанка, мошенники получают меньше дохода.

«Как компенсировать? Значит, надо смотреть, где получить пусть за один раз, но больший куш. Каким образом это реализовать? Либо вернуться к старой истории с атакой на юридическое лицо, просто поменяв технику, либо использовать атаки на физлиц, но с другими сценариями», — объяснил Сычев в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что недавно регулятор и МВД предупредили о новом сценарии, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают человека, что на него возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ РФ.

«Как и все новые схемы, она появилась потому, что предыдущие уже известны, широко растиражированы и не дают эффекта», — отметил он.

По словам эксперта, тактика «стрельбы по площадям» не исчезла. Мошенники используют новые схемы и распространяют их среди участников криминального рынка.

«Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги «заработал». Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше», — подытожил Сычев.

Накануне, 15 февраля, ЦБ РФ предупредил финансово-кредитные организации о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники крадут денежные средства со счетов юридических лиц с помощью мобильного приложения. Сообщалось, что злоумышленники используют для этой схемы систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО).