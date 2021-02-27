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Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поблагодарил американского лидера Джозефа Байдена за заявление о Крыме, в котором глава Белого дома пообещал никогда не признавать республику территорией России.

По его словам, Байден направил «сильное сообщение» по ситуации вокруг Крыма. Также украинский президент заявил, что именно для этого нужно «настоящее стратегическое партнерство».

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Зеленский добавил, что украинский народ высоко ценит американскую поддержку: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ.

Ранее, 26 февраля, на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон никогда не признает Крым российским. США продолжат работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине», говорится в документе.

Как полагает Байден, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал заявление, в котором сказал, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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