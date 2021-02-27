Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден планирует ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий
Мир
Жителей центра европейской части РФ ожидают солнце и похолодание
Мир
США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии
Общество
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского на южном берегу Крыма
Экономика
ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП
Мир
Неизвестные застрелили 15-летнего подростка в пригороде Парижа
Мир
Боррель заявил о невозможности санкций заменить политику ЕС к России
Наука
Биологи нашли механизм влияния спорта на иммунитет и прочность костей
Мир
Украинский политик назвал использование русского языка изменой родине

Рудковской запретили разглашать данные очной ставки дела о клевете на сына

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состоялась очная ставка продюсера Яны Рудковской с главным редактором журнала Starhit Анастасией Ананьевой по делу о клевете на малолетнего сына фигуриста Евгения Плющенко Александра. Об этом рассказал адвокат Рудковской Александр Добровинский.

По ключевым словам: в России создали программу для выявления травли в сети
С ее помощью можно будет отслеживать новости, связанные с буллингом и разжиганием розни

Он отметил, что его доверительница по итогам следственной процедуры подписала соглашение о неразглашении.

«Недавно закончилось очная ставка между Яной Рудковской и Анастасией Ананьевой, но у нас соглашение о неразглашении, в деле участвует малолетний ребенок, но все прошло хорошо», — цитирует добровинского «РИА Новости».

В мае 2020 года Starhit сообщал, что сын Плющенко и Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера. В ноябре стало известно, что по этому факту полиция возбудила уголовное дело о клевете.

Сын Плющенко прошел две психологических экспертизы на наличие синдрома Аспергера, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств. Первая экспертиза проведена по инициативе Рудковской, вторая назначена следователем в рамках уголовного дела о клевете.

Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021