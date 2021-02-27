Рудковской запретили разглашать данные очной ставки дела о клевете на сына

Состоялась очная ставка продюсера Яны Рудковской с главным редактором журнала Starhit Анастасией Ананьевой по делу о клевете на малолетнего сына фигуриста Евгения Плющенко Александра. Об этом рассказал адвокат Рудковской Александр Добровинский.

Он отметил, что его доверительница по итогам следственной процедуры подписала соглашение о неразглашении.

«Недавно закончилось очная ставка между Яной Рудковской и Анастасией Ананьевой, но у нас соглашение о неразглашении, в деле участвует малолетний ребенок, но все прошло хорошо», — цитирует добровинского «РИА Новости».

В мае 2020 года Starhit сообщал, что сын Плющенко и Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера. В ноябре стало известно, что по этому факту полиция возбудила уголовное дело о клевете.

Сын Плющенко прошел две психологических экспертизы на наличие синдрома Аспергера, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств. Первая экспертиза проведена по инициативе Рудковской, вторая назначена следователем в рамках уголовного дела о клевете.

Синдром Аспергера — пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.