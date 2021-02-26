В СНБО рекомендовали украинцам отказаться от второго гражданства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе заседания Совета 26 февраля рекомендовал украинцам отказаться от второго гражданства во избежание возможных проблем в будущем.

«Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности <...> я всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности», — приводит «РИА Новости» слова Данилова.

Механизм по выявлению двойного гражданства у всех жителей страны должен быть разработан в течение двух месяцев, пишет «Газета.ру».

27 января стало известно о внесении в Верховную раду законопроекта, который предусматривает лишение граждан Украины с паспортами «страны-агрессора» избирательного права. Отмечалось, что запрет будет действовать, пока украинские власти не снимут с иностранного государства статус «агрессор» или пока тот или иной украинец не откажется от второго гражданства.

За день до этого депутаты Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии российского гражданства.

Россия, согласно принятому Верховной радой в 2015 году заявлению, является на Украине «страной-агрессором».