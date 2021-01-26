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На Украине предложили сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства

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Депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии российского гражданства. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Vesti.ua.

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При этом был зарегистрирован ряд законопроектов, которыми предлагается административная и уголовная ответственность за сокрытие украинцами гражданства России.

Кроме того, уточняется механизм их лишения права голоса на выборах и возможности занимать государственные должности или баллотироваться в депутаты.

В частности, авторы инициативы предлагают наказывать за сокрытие информации о наличии или приобретении российского гражданства лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Другим законопроектом предлагается лишать украинцев, имеющих гражданство России, права голоса на выборах или баллотирования в депутаты или главы органов самоуправления.

5 января сообщалось, что российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем годом ранее.

В ведомстве отметили, что такой рост связан со вступлением в силу изменений об упрощении порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранных граждан. Прежде всего речь идет о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В октябре РФ упростила получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами.

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