В Киеве предложили ограничить в правах украинцев с российским паспортом

В Верховную раду в среду, 27 января, внесли законопроект, в котором предусматривается лишение граждан Украины с паспортами «страны-агрессора» избирательного права.

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине (таким государством признана РФ. — Ред.), предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», ― говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что запрет будет действовать, пока украинские власти не снимут с иностранного государства статус «агрессора» или пока тот или иной украинец не откажется от второго гражданства.

Накануне сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму на срок от двух до пяти лет за сокрытие человеком информации о наличии российского гражданства.

Отмечалось, что был зарегистрирован целый ряд законопроектов, которыми предлагается административная и уголовная ответственность за сокрытие украинцами гражданства России.

5 января сообщалось, что российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем годом ранее. В октябре прошлого года Россия упростила получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами. Кроме того, из гуманитарных соображений был упрощен процесс получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Россия, согласно принятому Верховной радой в 2015 году заявлению, является на Украине «страной-агрессором».