Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования

Россия и Испания в ближайшее время подпишут соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории», — приводит слова вице-премьера сайт правительства РФ.

По итогам мероприятия стороны подписали протокол 10-го заседания межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

Кроме того, была подписана стратегия развития двусторонних отношений в области экономики и инвестиций на долгосрочный период.

Ранее в ходе этого заседания также Новак объявил и о готовности России к сотрудничеству с Испанией в области производства вакцины от коронавируса. По его словам, два государства остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве.