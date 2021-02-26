Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США объяснили удары по Сирии необходимостью снизить угрозу атак
Мир
В СНБО рекомендовали украинцам отказаться от второго гражданства
Экономика
Курс биткоина с начала недели снизился на 16%
Мир
Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко
Мир
Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования
Мир
Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины
Наука
Ученые назвали увеличивающие риск тяжелой формы COVID-19 заболевания
Общество
В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии Погорова
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам
Сюжет:

Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова к сотрудничеству с Испанией в области производства вакцины от коронавируса. Об этом заявил 26 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

«Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом — в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», — сказал он итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

Участники заседания подчеркнули, что Россия и Испания, несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических рынках, остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве.

«Заседание имеет особое значение для наших отношений, имеющих традиционно дружественный характер. Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам», — отметил Новак.

В середине февраля Министерство здравоохранения РФ отметило высокий интерес в мире к российской вакцине «Спутник V»

15 февраля в Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой России. Автор статьи на Rasio Canada Тамара Альтереско уточнила, что изначально в ряде стран российскую разработку не приняли и хотели обнаружить в препарате какие-либо недостатки. Однако вакцина окупилась со всех точек зрения, поскольку интерес к ней растет по всему миру, в том числе в Европе.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021