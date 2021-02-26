Новак заявил о готовности РФ сотрудничать с Испанией в производстве вакцины

Россия готова к сотрудничеству с Испанией в области производства вакцины от коронавируса. Об этом заявил 26 февраля вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом — в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», — сказал он итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

Участники заседания подчеркнули, что Россия и Испания, несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических рынках, остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве.

«Заседание имеет особое значение для наших отношений, имеющих традиционно дружественный характер. Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам», — отметил Новак.

В середине февраля Министерство здравоохранения РФ отметило высокий интерес в мире к российской вакцине «Спутник V»

15 февраля в Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой России. Автор статьи на Rasio Canada Тамара Альтереско уточнила, что изначально в ряде стран российскую разработку не приняли и хотели обнаружить в препарате какие-либо недостатки. Однако вакцина окупилась со всех точек зрения, поскольку интерес к ней растет по всему миру, в том числе в Европе.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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