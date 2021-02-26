В Госдуме разработали законопроект о плоской шкале взносов в ПФР

Председатель партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов предложил ввести плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), соответствующий законопроект направлен в правительство страны. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила пресс-служба партии.

«Сегодня за сотрудников, которые получают зарплату менее 1 465 000 рублей в год, работодатель платит 22% взносов в Пенсионный фонд. Если доход больше, то сверх этой суммы выплачивается 10%. Мы предлагаем сделать так, чтобы все россияне платили в ПФР одинаково по 22%», ― приводятся в сообщении слова политика.

Миронов назвал текущую ситуацию несправедливой, поскольку подавляющее большинство россиян с низкой зарплатой перечисляют в Пенсионный фонд в процентном соотношении больше, чем люди, у которых заработная плата выше.

В свою очередь, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в ПФР. Как он рассказал «РИА Новости», ЛДПР уже выступала с подобной инициативой, но тогда этот законопроект не нашел поддержки в Госдуме.

Депутат указал на то, что плоская шкала позволит наполнять бюджет ПФР, а это уже даст возможность дополнительно индексировать пенсии. По его словам, только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством.

18 февраля стало известно, что Министерство финансов РФ планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Отмечалось, что документ разрабатывают под грифом «секретно». Его планируют внести на рассмотрение кабмина до 15 декабря 2021 года.

В июне 2020 года сообщалось, что Минтруд подготовил проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года. В нем, в частности, определен возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат. В частности, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров может составить в 2021 году 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%.

Тогда же Ярослав Нилов отметил, что этого недостаточно. Он указал на то, что увеличение страховых пенсий возможно лишь при введении плоской шкалы об уплате взносов со стороны работодателя.