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Минфин России разработает проект о новой добровольной накопительной системе пенсий

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Минфин России планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Это следует из плана законопроектной деятельности министерства на 2021 год, опубликованном 17 февраля на официальном сайте ведомства.

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«Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства», ― говорится в документе.

Отмечается, что законопроект разрабатывается под грифом «секретно». Его планируют внести на рассмотрение российского правительства до 15 декабря 2021 года.

22 декабря 2020 года первый вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Сергей Эрлик рассказал о том, что профессиональным сообществом активно обсуждается вопрос демонтажа института накопительных пенсий в России.

По его словам, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил о планах регулятора изменить к 2023 году принципы финансирования накопительной пенсионной системы. Взносы в эту систему переведут из обязательного в добровольный формат.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, которым заморозка накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

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