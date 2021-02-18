Минфин России разработает проект о новой добровольной накопительной системе пенсий

Минфин России планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Это следует из плана законопроектной деятельности министерства на 2021 год, опубликованном 17 февраля на официальном сайте ведомства.

«Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства», ― говорится в документе.

Отмечается, что законопроект разрабатывается под грифом «секретно». Его планируют внести на рассмотрение российского правительства до 15 декабря 2021 года.

22 декабря 2020 года первый вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Сергей Эрлик рассказал о том, что профессиональным сообществом активно обсуждается вопрос демонтажа института накопительных пенсий в России.

По его словам, первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов заявил о планах регулятора изменить к 2023 году принципы финансирования накопительной пенсионной системы. Взносы в эту систему переведут из обязательного в добровольный формат.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, которым заморозка накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.