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Россияне в январе 2021 года взяли ипотеку на рекордные сроки

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Россияне установили рекорд по оформлению срока ипотеки в стране, взяв в январе 2021 года, по средним показателям, кредит на 227,8 месяца (приблизительно 19 лет). Об этом в пятницу, 26 февраля, свидетельствует статистика Банка России.

Это значение является максимальным за время публикации данных, которые начинаются с начала 2018 года. Отмечается, что в октябре 2020 года показатель достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце того же года увеличился до 225,1 месяца.

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Ранее в этот день стало известно, что в январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что количество предоставленных в данном месяце кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Что касается среднего размера такой ипотеки, то за месяц он вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

Накануне вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной и распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

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