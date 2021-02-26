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Немецкая газета рассказала о разочаровании украинцев и Запада в Зеленском

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Немецкое издание Süddeutsche Zeitung проанализировало падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и пришло к выводу, что «редко кто падал так быстро». Материал опубликован в четверг, 25 февраля.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
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«Менее чем через два года после его триумфальной победы над президентом Петром Порошенко опросы показали, что только пятая часть украинцев проголосовала бы за Зеленского в первом туре», — говорится в статье.

Как отметили в издании, главной причиной падения рейтингов Зеленского стали его нежелание проводить реальные реформы и приверженность постсоветской системе правления, а также поощрение коррупции.

«Редко, когда президент на Украине падал в глазах электората так быстро и так резко, как Зеленский», — заявили в газете.

Согласно опросу, половина опрошенных украинцев готова принять отставку действующего президента и проголосовать досрочно на выборах за нового лидера страны.

«Если бы миллиарды не были украдены из Украины, стране не потребовались бы миллиарды в кредитах с Запада. Международный валютный фонд теперь отказался предоставить Зеленскому дополнительные деньги, пока Зеленский дает дешевые обещания реформ», — отмечается в материале.

Как добавили авторы материала, Евросоюз и США уже не впечатляют обещания Зеленского, список его достижений на посту президента достаточно скромен. Он показывает стремление к реформам, но ничего из этого так и не было реализовано.

«Но будет ли какая-то польза, если новый президент США окажет давление на Киев? Скорее всего, нет. Есть много оснований полагать, что годы Зеленского окажутся для Украины такими же потерянными, как и годы его предшественника Порошенко», — подытожили в издании.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что почти 60% украинцев выступили против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

10 февраля были опубликованы данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг», которые показали, что Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше действующего президента Петра Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил с 73,22% голосов.

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