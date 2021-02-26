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Посольство в КНДР рассказало подробности возвращения дипломатов РФ на дрезине

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Дрезину, на которой добирались до границы российские дипломаты, сделали мастера совместного предприятия РФ и КНДР RasonConTrans, а корейские коллеги помогали ее украсить. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказала пресс-атташе посольства России в Пхеньяне Анастасия Черницкая.

«За это мы очень признательны. Граница была пересечена достаточно экзотическим способом, но российские дипломаты, работающие в Северной Корее, — люди выносливые и закаленные. К трудностям им не привыкать, и оптимизма они не теряют», — сообщила она «РИА Новости».

По словам Черницкой, на дрезину установили кресло для детей, а ручки обтянули тканью от холода.

Накануне сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине, которую при этом самостоятельно толкали. Причиной такого способа отъезда из Северной Кореи стало отсутствие железнодорожного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса.

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, что для прохождения непростой дороги нужно было изготовить тележку, поставить ее на рельсы и проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы, а потом совершить пеший переход на российскую сторону.

Как заявили коллеги из представительства ведомства во Владивостоке, дипломатов встретили на пограничной станции Хасан, после их доставили в аэропорт. 26 февраля покинувшие КНДР российские дипломаты вернулись в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с покидавшими КНДР на дрезине дипломатами РФ, отметил, что дипслужба терниста и сложна.

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