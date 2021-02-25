Российские дипломаты покинули КНДР на дрезине

Сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине из-за отсутствия пассажирского сообщения. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Как уточняется, восемь граждан РФ провели в поезде 32 часа, после чего пересели на автобус, а затем отправились в пеший переход.

«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя», — говорится в сообщении.

Толкать конструкцию по железной дороге пришлось более километра.

По словам коллег из представительства министерства во Владивостоке, дипломатов встретили на пограничной станции Хасан, затем их доставили в аэропорт.

По официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Однако власти ввели «ультраспециальные противоэпидемические меры», чтобы избежать заражений.