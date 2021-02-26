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В Кремле оценили возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя видео с покидавшими КНДР на дрезине дипломатами РФ, заявил, что дипслужба терниста и сложна.

По словам Пескова, лучше данный инцидент оценит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Послушайте, дипломатическая служба очень терниста, очень сложна, это она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине, которую при этом самостоятельно толкали. Причиной такого способа отъезда из Северной Кореи стало отсутствие железнодорожного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что для прохождения непростой дороги нужно было изготовить тележку, поставить ее на рельсы и проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы, а потом совершить пеший переход на российскую сторону.

Как заявили коллеги из представительства ведомства во Владивостоке, дипломатов встретили на пограничной станции Хасан, после их доставили в аэропорт. 26 февраля покинувшие КНДР российские дипломаты вернулись в Москву.

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