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Покинувшие на дрезине КНДР российские дипломаты вернулись в Москву

Покинувшие на дрезине КНДР российские дипломаты вернулись в Москву

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Российские дипломаты, покинувшие КНДР на самодельной дрезине, вернулись в Москву. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщают «РИА Новости».

«Вернулись в столицу», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 25 февраля, в Telegram-канале Министерства иностранных дел России сообщили, что сотрудники российского посольства в КНДР пересекли границу с РФ на дрезине из-за отсутствия пассажирского сообщения.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем», — отметили в ведомстве, опубликовав видео подобного возвращения.

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В МИДе также пояснили, что для прохождения такой непростой дороги необходимо изготовить тележку, поставить ее на рельсы и проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до самой границы, а затем преодолеть пеший переход на российскую сторону.

Отмечается, что третий секретарь Владислав Сорокин больше километра двигал самоходную дрезину по железным путям и через реку Туманная, с ним была его трехлетняя дочь Варя. Всего пассажиров было восемь.

По словам коллег из представительства министерства во Владивостоке, дипломатов встретили на пограничной станции Хасан, затем их доставили в аэропорт.

По официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано случаев заболевания COVID-19. Однако власти ввели «ультраспециальные противоэпидемические меры», чтобы избежать заражений.

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