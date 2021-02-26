Более 40% россиян оказались готовы выделить деньги на персонализированное питание

Порядка 43% россиян оказались готовы выделить дополнительные деньги на персонализированное питание, если это не будет сильно превышать их обычные расходы на еду. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ГК «ЭФКО» и проекта «Едим лучше», результаты которого поступили «Известиям» в пятницу, 26 февраля.

В опросе приняли участие 1 885 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось с 1 по 15 февраля среди граждан со всей страны.

Так, выяснилось, что 60% готовы тратить больше денег на персонализированное питание, вместе с этим каждый пятый готов потратить любую сумму, так как от этого зависит жизнь и здоровье.

Согласно данным опроса, четверть опрошенных едят все подряд, не придерживаясь никаких правил, еще 25% — питаются интуитивно. Около 22% стараются употреблять правильную еду. Только 10% опрошенных следят за составами продуктов и ведут подсчет калорий.

«В последние годы появляется все больше исследований, демонстрирующих положительное влияние на здоровье уменьшение потребления мяса. Наряду с этим в российских магазинах появляется и все больше растительных альтернатив. По вкусу и питательной ценности они все меньше отличаются от вкуса мяса, а в чем-то даже его превосходят. Поэтому в 2021 году все легче делать выбор в пользу большего количества растительных источников белка, не отказываясь от привычных вкусов», — отметил координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов.

Как считают 42% опрошенных россиян, правильное питание представляет собой сбалансированный рацион из натуральных и качественных продуктов, для 15% – это большое количество овощей и фруктов. Каждый седьмой россиянин думает, что отсутствие в рационе алкоголя, сладостей фастуда является залогом здорового питания.

Опрос также показал, что забота о здоровье стала больше волновать россиян. Так, 48% респондентов регулярно сдают анализы. Каждый пятый старается включать в свой рацион продукты, обогащенные различными минералами и полезными элементами. При этом 25% россиян сдавали генетические тесты для изучения своего происхождения, риска развития генетических заболеваний, а также для рекомендаций по питанию и спорту.

Генеральный директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин рассказал, что персонализированное питание – один из главных трендов в foodtech.

«Согласно опросу, 84% россиян согласны с утверждением, что одинаковая пища может совершенно по-разному влиять на разных людей. Доступные ДНК-тесты и тесты микробиома все больше двигают нас в сторону персонализации. Например, уже есть стартапы, которые разработали диету с рекомендациями рациона питания на основании индивидуальных анализов», – сказал он.

24 февраля врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева сообщала, что поддержание здоровья желудка и кишечника является одним из самых эффективных способов укреплять иммунитет. В частности, она посоветовала женщинам употреблять продукты, содержащие белок, железо и витамин D.