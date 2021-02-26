Россия начала военные учения на Курилах

Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Минобороны России проводят на Курильских островах учения с участием более 1 тыс. человек, задействована авиация. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 26 февраля.

Учениями руководит исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО, Герой России, генерал-майор Владимир Белявский.

«Всего в учении принимают участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе силы и средства Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты армии ВВС и ПВО ВВО», — отмечают в Минобороны.

Для ведения разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные комплексы беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

На первом этапе тактического учения по противодесантной обороне подразделения подняли по учебной тревоге. На штатной технике они совершили марш на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное».

В ходе учения командиры всех уровней должны отработать вопросы управления подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, организацию обороны, когда противник воздействует с помощью БПЛА, а также применение средств радиоэлектронного подавления.

Ранее, 4 февраля, МИД Японии выразил протест из-за учений России в южной части Курильских островов.

За день до этого Москва уведомила Токио о том, что с 5 по 12 февраля российские военные проведут на южном побережье острова Кунашир маневры со стрельбами.

Спустя несколько дней стало известно, что читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов страны, выразивших протест из-за проведения учений Вооруженных сил России на Кунашире. Некоторые из них обвиняют власти Японии в «трусливой политике», из-за которой государство не может разрешить территориальные споры не только с Россией, но и с Китаем из-за островов Сенкаку и Южной Кореей из-за острова Такэсима.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли Советскому Союзу.