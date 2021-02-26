Обыски в монастыре на Урале связали с розыском убийцы

Полицейские провели обыски в Среднеуральском женском монастыре, где живут сторонники экс-схимонаха Сергия, с целью поиска подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек в 1999 году. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет Znak.com со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

По данным портала, правоохранители искали в обители 47-летнего гражданина, находящегося в розыске с 2001 года. Силовики предполагали, что он может скрываться под именем отца Силуана, келейника бывшего схимонаха Сергия. Отмечалось, что подозреваемый несколько раз менял документы, в том числе в Осетии, где и скрывался от преследования.

Как сообщил источник, 25 февраля 2021 года следственное управление дало поручение полиции провести оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого, после чего силовики и пришли в монастырь.

Обыски в монастыре начались в ночь на 26 февраля и продолжались восемь часов. Ранее обыски на территории обители проводились в декабре 2020 года.

29 декабря отлученный от церкви схимонах Сергий был задержан для дачи показаний. Причиной задержания, по информации источника ТАСС, стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором мужчина призывает своих подвижников «умереть за Россию».

В сентябре сообщалось, что лишенный сана уральский схимонах Сергий по решению суда Екатеринбургской епархии отлучен от церкви. Позднее, в октябре, патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия.

В июне Сергий отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал добровольцев охранять территорию обители.

3 августа настоятельница Среднеуральского монастыря игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель после ее захвата Сергием, призвала его последователей одуматься. Она и другие сестры пытались указать отцу Сергию на ошибочность его слов и действий, но схимонах не терпел критики и пресекал такие разговоры.