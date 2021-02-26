В Улан-Удэ арестовали сбившего насмерть двух подростков водителя

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца водителя Lexus, которого обвиняют совершении 23 февраля смертельного наезда на двух подростков. Об этом сообщается на сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц., обвиняемому по ч. 1 ст. 166, п. а, б ч. 6 ст. 264 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года», — говорится в сообщении от 25 февраля.

Отмечается, что постановление в законную силу еще не вступило, оно может быть обжаловано.

ДТП произошло в Улан-Удэ в районе 18:20 по местному времени (13:20 мск) на улице Революции 1905 года в минувший вторник. Водитель наехал на 16-летних юношу и девушку рядом с пешеходным переходом.

На кадрах, которые ранее публиковал телеканал РЕН ТВ видно, что для автомобилей горит красный цвет, машины останавливаются, но одна иномарка даже не притормаживает и сбивает пешеходов.

С места происшествия водитель скрылся, затем он бросил автомобиль за рядом стоящим зданием и сбежал. Сообщалось, что в момент ДТП мужчина был пьян.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения.