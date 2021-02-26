Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
За год спрос на земельные участки под частные дома вырос в России на 37%
Мир
Эксперт рассказал о планах ВСУ использовать дроны-камикадзе в Донбассе
Мир
Минздрав Вьетнама одобрил применение российской вакцины «Спутник V»
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 февраля
Спорт
«Айлендерс» разгромили «Бостон» в матче НХЛ
Общество
Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов
Наука
Приморские ученые нашли антидот против высокотоксичного яда
Общество
На Киевском направлении МЖД запустят компенсационные автобусы 27-28 февраля
Общество
Россельхознадзор выявил цветочный трипс в горшечных цикламенах из Нидерландов

В Улан-Удэ арестовали сбившего насмерть двух подростков водителя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца водителя Lexus, которого обвиняют совершении 23 февраля смертельного наезда на двух подростков. Об этом сообщается на сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании гражданину Ц., обвиняемому по ч. 1 ст. 166, п. а, б ч. 6 ст. 264 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, а именно до 23 апреля 2021 года», — говорится в сообщении от 25 февраля.

Отмечается, что постановление в законную силу еще не вступило, оно может быть обжаловано.

ДТП произошло в Улан-Удэ в районе 18:20 по местному времени (13:20 мск) на улице Революции 1905 года в минувший вторник. Водитель наехал на 16-летних юношу и девушку рядом с пешеходным переходом.

На кадрах, которые ранее публиковал телеканал РЕН ТВ видно, что для автомобилей горит красный цвет, машины останавливаются, но одна иномарка даже не притормаживает и сбивает пешеходов.

С места происшествия водитель скрылся, затем он бросил автомобиль за рядом стоящим зданием и сбежал. Сообщалось, что в момент ДТП мужчина был пьян.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021