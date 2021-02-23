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Водитель «Лексуса» в Улан-Удэ насмерть сбил двоих подростков и скрылся

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В Железнодорожном районе Улан-Удэ водитель иномарки сбил насмерть двоих детей и скрылся с места ДТП. Об этом 23 февраля сообщил сайт Arigus со ссылкой на сообщение УГИБДД по Бурятии.

Авария произошла около 18:20 по местному времени (13:20 мск) на улице Революции 1905 года. Водитель «Лексуса» наехал на двух пешеходов рядом с пешеходным переходом и уехал с места происшествия.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что для автомобилей горит красный цвет, машины останавливаются, но одна иномарка даже не притормаживает и сбивает пешеходов.

Погибли 16-летние юноша и девушка. Полицейские начали розыск водителя, его личность устанавливается.

Как оказалось в ходе предварительного расследования, водитель бросил автомобиль за рядом стоящим зданием и сбежал.

Ранее в феврале на Ставрополье задержали подозреваемого в наезде на двух школьниц. В отношении мужчины, скрывшегося с места ДТП, возбуждено уголовное дело.

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