Задержан сбивший насмерть детей в Улан-Удэ водитель

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Lexus, которого подозревают в смертельном наезде на двух подростков Улан-Удэ. Об этом написала на своей странице в Facebook детский омбудсмен по Бурятии Наталья Ганькина во вторник, 23 февраля.

«Водитель задержан, ранее судимый мужчина, 1983 года рождения, прибыл из Иркутской области», — рассказала она.

По словам омбудсмена, в момент ДТП мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Ганькина принесла «самые глубокие соболезнования» родным и близких погибших детей.

ЧП произошло в Улан -Удэ в районе 18:20 по местному времени (13:20 мск) на улице Революции 1905 года. Водитель наехал на двух подростков с пешеходным переходом.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что для автомобилей горит красный цвет, машины останавливаются, но одна иномарка даже не притормаживает и сбивает пешеходов.

Позже в ГИБДД предоставили кадры автомобиля, на котором видны последствия аварии. В результате происшествия 16-летние мальчик и девочка отлетели на несколько метров, а иномарка попыталась уехать.