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Зеленский созовет Совбез Украины для обсуждения вопросов госбезопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает в пятницу, 26 февраля, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с государственной безопасностью. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.

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Отмечается, что заседание назначено в связи с необходимостью «принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. В офисе добавили, что вся информация, которую можно обнародовать, будет официально сообщена.

Предыдущие заседания СНБО касались введения санкций против украинских политиков, физических и юридических лиц, в том числе российских. На заседании 19 февраля Совбез ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.

2 февраля на основании решения СНБО Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», News One, «Зик» и их владельца — депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

Ранее в четверг стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задерживает сотрудников офиса.

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