Власти США направили $77 млн на борьбу с внутренним терроризмом

Министерства внутренней безопасности (МВБ) США направит $ 77 млн в грантах на борьбу с внутренним терроризмом. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, глава ведомства Алехандро Майоркас в распространенном письменном заявлении. Об этом сообщает информационный портал Axios.
«Сегодня наиболее серьезная террористическая угроза, с которой сталкивается страна, исходит от злоумышленников-одиночек и небольших групп лиц, которые совершают акты насилия, мотивированные идеологическими взглядами, связанными с внутренним экстремизмом», — отметил он.
Министр подчеркнул, что власти страны одновременно с обеспечением защиты от угроз иностранных террористических организаций должны обеспечить надлежащее внимание и финансирование борьбы с внутренним терроризмом. По его словам, его проявления мотивированы «ложными заявлениями и экстремистской риторикой, распространяемой через социальные сети и другие онлайн-платформы».
В целом МВБ направляет на борьбу с терроризмом и рядом других серьезных проблем $1,87 млрд в виде грантов, из них не менее $77 млн пойдут на борьбу с внутренним терроризмом.
Средства получат власти штатов и городские муниципалитеты. Как отмечает портал, решение выделить миллионы долларов на борьбу с внутренним терроризмом было принято в США впервые.
Ранее, 7 января, после нападения на Капитолий Майоркас объявил борьбу с этой проблемой «национальным приоритетом».
Штурм Капитолия произошел 6 января, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.
21 февраля кандидат на пост главы минюста США — генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Конгрессе. По словам Гарленда, январские события это — «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 68-му президенту штатов Джо Байдену.
В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Leah Millis
В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия
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После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания
Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN
Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности
Фото: REUTERS/Leah Millis
Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов
Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa
После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир»
Фото: REUTERS/Jim Urquhart