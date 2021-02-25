Власти США направили $77 млн на борьбу с внутренним терроризмом

Министерства внутренней безопасности (МВБ) США направит $ 77 млн в грантах на борьбу с внутренним терроризмом. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, глава ведомства Алехандро Майоркас в распространенном письменном заявлении. Об этом сообщает информационный портал Axios.

«Сегодня наиболее серьезная террористическая угроза, с которой сталкивается страна, исходит от злоумышленников-одиночек и небольших групп лиц, которые совершают акты насилия, мотивированные идеологическими взглядами, связанными с внутренним экстремизмом», — отметил он.

Министр подчеркнул, что власти страны одновременно с обеспечением защиты от угроз иностранных террористических организаций должны обеспечить надлежащее внимание и финансирование борьбы с внутренним терроризмом. По его словам, его проявления мотивированы «ложными заявлениями и экстремистской риторикой, распространяемой через социальные сети и другие онлайн-платформы».

В целом МВБ направляет на борьбу с терроризмом и рядом других серьезных проблем $1,87 млрд в виде грантов, из них не менее $77 млн пойдут на борьбу с внутренним терроризмом.

Средства получат власти штатов и городские муниципалитеты. Как отмечает портал, решение выделить миллионы долларов на борьбу с внутренним терроризмом было принято в США впервые.

Ранее, 7 января, после нападения на Капитолий Майоркас объявил борьбу с этой проблемой «национальным приоритетом».

Штурм Капитолия произошел 6 января, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США — генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Конгрессе. По словам Гарленда, январские события это — «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 68-му президенту штатов Джо Байдену.