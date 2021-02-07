В США назвали внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас считает внутренний терроризм одной из главных угроз страны.

По его словам, на такую мысль его натолкнул штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

«Восстание, ужасные акты 6 января не только разрушительно подействовали лично на меня, но и обязали удвоить наши усилия для борьбы с ненавистью и одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, — с угрозой внутреннего терроризма», — отметил министр в интервью CNN.

Майоркас подчеркнул «постоянность» угрозы внутреннего терроризма и заверил, что МВБ будет продолжать бороться с ней совместными усилиями с федеральными и местными партнерами.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.