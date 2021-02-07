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В США назвали внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

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Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас считает внутренний терроризм одной из главных угроз страны.

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По его словам, на такую мысль его натолкнул штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

«Восстание, ужасные акты 6 января не только разрушительно подействовали лично на меня, но и обязали удвоить наши усилия для борьбы с ненавистью и одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, — с угрозой внутреннего терроризма», — отметил министр в интервью CNN.

Майоркас подчеркнул «постоянность» угрозы внутреннего терроризма и заверил, что МВБ будет продолжать бороться с ней совместными усилиями с федеральными и местными партнерами.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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